5 ilde Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski askeri öğrencilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.
Karaman, Ankara, Konya, Adana ve Antalya'da 25 Ocak'ta düzenlenen eski askeri öğrencilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kaynak: AA