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5 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

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5 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğleden sonra karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Erzincan'da ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3 derece, Erzurum ve Iğdır'da sıfır, Erzincan'da ise 5 derece ölçüldü.

Gün içinde ise en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzincan, Kars ve Erzurum'da da 10 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Kar yağışı
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