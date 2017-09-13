  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.442
    EURO 4.127
  • BIST 109143.38
    ALTIN 147.503
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün adliye yapılanmasına yönelik 5 ildeki operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 15 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatları doğrultusunda, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce, örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen ve halen görevde bulunan yazı işleri müdürü, icra müdür yardımcısı, zabıt katipleri ve infaz koruma memuru 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Etiketler: 5 il, fetö, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER