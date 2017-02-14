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5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor, eczacı, biyolog, diş teknisyeni ve kimyagerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Elazığ, Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenildi.

Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. AA

Etiketler: Elazığ, fetö
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