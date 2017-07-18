5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Uşak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Uşak, Muğla, Yozgat, Aydın ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı meslek gruplarından 4'ü erkek 10 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da iddia edildi.