  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.577
    EURO 4.2
  • BIST 103546.14
    ALTIN 146.486
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Muğla, Antalya, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, kapatılan Bank Asya çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Muğla merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kapatılan Bank Asya çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılından itibaren örgüt liderinin talimatları doğrultusunda örgüt hesaplarına para yatıranlar ile örgüte finansal destek sağladığı için kapatılan Bank Asya çalışanlarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin Muğla, Antalya, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Muğla'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

Etiketler: Muğla, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER