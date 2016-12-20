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5 ilde eş zamanlı PKK operasyonu

Bingöl merkezli 5 ilde PKK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi tutuklandı.

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5 ilde eş zamanlı PKK operasyonu

Bingöl merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK üyesi ve iş birlikçilerine yönelik Bingöl, İstanbul, Elazığ, Muş ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 19 kişiden işlemleri tamamlanan 17'si adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı, 15 zanlı tutuklama talebiyle Bingöl Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Zanlılardan 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Bingöl, pkk operasyonu, teröristler, terör operasyonu
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