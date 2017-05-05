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5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı bölgelerine 8 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

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5 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde, 09.00-17.30 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 09.00-17.00, Kastamonu'nun Abana, Doğanyurt ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırıkkale'nin Balışeyh, Delice ve merkez ilçelerindeki bazı mahallelere 09.00-16.00, Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerine de 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. AA

Etiketler: elektrik kesintisi, ankara, çankırı, Kırıkkale
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