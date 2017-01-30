5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 2 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Bartın, Çankırı ve Karabük'ün Merkez, Zonguldak'ın Çaycuma, Devrek ve Ereğli ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine Başkent EDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesinti Listesi ve Haritası" bölümünden ulaşabilecek.