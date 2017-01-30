  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.807
    EURO 4.055
  • BIST 86073.51
    ALTIN 146.095
Buradasınız : » » 5 ilde elektrik kesintisi

5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 2 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 2 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Bartın, Çankırı ve Karabük'ün Merkez, Zonguldak'ın Çaycuma, Devrek ve Ereğli ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine Başkent EDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesinti Listesi ve Haritası" bölümünden ulaşabilecek.

Etiketler: elektrik kesintisi, ankara, Bartın, çankırı, Karabük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER