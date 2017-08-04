  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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5 ilde 'Bylock' operasyonu: 7 tutuklama

Sakarya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı.

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5 ilde Bylock operasyonu: 7 tutuklama

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularından sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden B.B, M.B, C.C, Ç.Ç, E.E.Ç, E.Ç ve M.M.K. tutuklandı. Diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Malatya ve Samsun'da 1 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde daha sonra 2 kişi daha yakalanmıştı. AA

Etiketler: sakarya, fetö, bylock
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