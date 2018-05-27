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5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

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5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'lıları kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvette, Adıyaman ve Malatya'da güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağışların yer yer kuvvetli ve dolu şeklinde olabileceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, yağmur, dolu
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