5 il için "Kuzey Afrika sıcağı" uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonundan itibaren İç Anadolu Bölgesi'nin, mevcut sıcaklıklara ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava dalgasıyla, halen normallerin üzerinde seyreden sıcaklıklar bölge genelinde hissedilir derecede artacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının Kırşehir'de 40, Kayseri'de 39, Nevşehir ve Sivas'ta 37, Yozgat'ta ise 36 derece olacağı öngörülüyor.

Sıcak hava dalgasının gelecek hafta ortasında etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması, sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri alması gerekiyor.