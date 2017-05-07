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5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

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5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş beklenen bölgede rüzgar, güneyden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esecek.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olacağından ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, sağanak yağış
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