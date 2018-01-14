5 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava Malatya ve Adıyaman'da çok bulutlu ve yağmurlu, Elazığ'da çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bingöl ve Tunceli'de ise çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarında 1-2 derece düşüş beklenen bölgede, rüzgar kuzeydoğu ile yer yer değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA