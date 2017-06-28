5 günde 82 bin araç geçti

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda feribotla 82 bin 261 araç ile 240 bin 922 yolcu taşındı.

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri düzenleyen GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla Marmara'dan Ege ile Akdeniz bölgelerine geçecek sürücülerin Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu, iç bölgelerden Marmara ve Trakya yönüne gideceklerin de Çanakkale ve Lapseki iskelelerini kullandığı belirtildi.

Yoğunluğun arife gününden bir gün önce başladığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 5 günlük sürede Çanakkale Boğazı'ndan feribotla 82 bin 261 araç ile 240 bin 922 yolcunun geçtiği bildirildi.

Açıklamada, "Cuma günü 16 bin 119, arife günü 18 bin 392, bayramın birinci günü 14 bin 596, ikinci günü 15 bin 772, üçüncü günü 17 bin 382 araç, her iki yakadan geçiş sağladı. 32 bin 508 araçla Gelibolu-Lapseki hattı, boğaz geçişinde en çok tercih edilen nokta oldu. Çanakkale-Kilitbahir hattında 22 bin 104, Çanakkale-Eceabat hattında ise 16 bin 249 araç taşındı." ifadeleri kullanıldı.

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında başlatılan "online bilet" uygulamasının da bayram boyunca sürdüğüne işaret edilen açıklamada, adalara geçişlerde büyük kolaylık sağlayan uygulamayı 3 bin 500 yolcunun tercih ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "5 günlük zaman zarfında sefer sayısı Gelibolu-Lapseki hattında 513, Çanakkale-Kilitbahir'de 696, Çanakkale-Eceabat'ta 461, Geyikli-Bozcaada'da 218, Kabatepe-Gökçeada'da 108, Güney Marmara hattında ise 50 olarak gerçekleşti. Toplam 2 bin 46 sefer yapılan 5 günlük dönemde, saatte ortalama sefer sayısı 17,05 oldu. Buna göre, gemiler saatte ortalama 685,5 araç taşıdı." bilgisi verildi.