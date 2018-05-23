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5 albay FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltına alınan albaylardan 5'i tutuklandı.

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5 albay FETÖden tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 1'i muvazzaf 11 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren'e ifade veren şüpheliler, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Mahkeme tarafından sorgulanan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i muvazzaf 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve örgüte ilişkin bilgi verdikleri öğrenildi.

Serbest bırakılanlardan eski albay D.N.A, 1983'te GATA'da görevli tabip üsteğmen Şeref Ali Tekalan vasıtasıyla örgütle tanıştığını, o yıldan itibaren örgütün toplantılarına katıldığını itiraf etti. FETÖ firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan'ın yönlendirmeleriyle FETÖ'nün sohbetlerine gittiğini belirten D.N.A, örgütün çözülmesine yönelik FETÖ bağlantısı olan dört askeri personelin ismini verdiği kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

18 Mayıs'tan itibaren gözaltına alınan şüphelilerden 21'i, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Kara Kuvvetleri, ankesörlü telefon soruşturması, albay
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