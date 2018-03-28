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478 sanıklı Konya'daki FETÖ çatı davasında son savunmalar alındı

Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları tamamlandı. Karar duruşması 25 Nisan'a ertelendi.

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478 sanıklı Konyadaki FETÖ çatı davasında son savunmalar alındı

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Emrah Kurt, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanıklardan Kadir A. da geçmişte bu yapılanmanın içerisinde yer aldığını ancak hiçbir zaman suç kastı taşımadığını iddia etti.

Vatan ve millet aleyhine hiçbir eylemde bulunmadığını belirten Kadir A., beraatine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Kazım M. de 2011-2012 yılları arasında yapı içinde "küçük bölge muhasebeciliği" yaptığını kabul ederek, pişman olduğunu dile getirdi.

Duruşma, tutuklu ve tutuksuz sanıkların esasa ilişkin son savunmalarının tamamlanmasının ardından, kararın açıklanacağı 25 Nisan'a ertelendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, Konya, FETÖ davası, fetö, Çatı davası
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