470 bin öğrenci açık havada ders yaptı

Aktif Yaşam Derneği'nin düzenlediği, OMO'nun destek verdiği Okul Dışarıda Günü, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi.

Okul Dışarıda Günü'nün web sitesi olan okuldisaridagunu.org adresine kayıt yaptıran öğretmenler, eğitim içeriklerinden yararlanarak dersleri bir günlüğüne açık havaya taşıdı.

Öğrenciler, Türkçe-İngilizce, matematik, fen ve teknoloji, görsel sanatlar ve aktif oyunlar istasyonlarında birbirinden farklı oyunlar ile açık havada öğrenme deneyimini yaşadı.

Etkinlikte konuşan Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, Türkiye'de ilköğretim öğrencilerinin günlük aktivite seviyelerinin, önerilen sürelerin çok altında kaldığını ve erkeklerin yüzde 94'ünün, kızların ise yüzde 85'inin önerilen günlük adım sayılarını geçemediğini söyledi.

"Açık havada eğitim başarıyı artırıyor"

Okul Dışarıda Günü Sözcüsü Prof. Dr. Belma Tuğrul da çocukların düzen kavramını anlamaları açısından okulun önemine dikkat çekerek, açık havanın pek çok öğrenme fırsatı ile dolu olduğunu söyledi.

"Çocuklar dışarıda az zaman geçiriyor"

Unilever Çamaşır Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler, "Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız araştırmalarda, Türkiye'de çocukların dışarıda günde bir saatten daha az zaman geçirdiklerini, her 7 çocuktan birinin ise dışarıda hiç oyun oynamadığını gördük. Bu verilerle yüzleşince dengeli oyunun önemi bizim için daha da fazla anlam kazandı" dedi.

"Oyun, çocukların kişilik gelişimine de etki ediyor"

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, oyunun, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı kadar hayal dünyasına, yaratıcılığına ve kişilik gelişimine de etki ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA