  • 24 KASIM 2017, CUMA

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449 yol kar ve tipiden kapandı

Etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı.

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449 yol kar ve tipiden kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van, Bitlis ve Muş'taki 407 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı.

Van'da dün gece başlayan kar nedeniyle Gürpınar ilçesinde 92, Tuşba ilçesinde 75, Özalp ilçesinde 52, İpekyolu ilçesinde 52, Edremit ilçesinde 20, Muradiye ilçesinde 16, Başkale ilçesinde 11, Çaldıran ilçesinde 6 ve Bahçesaray ilçesinde bir yerleşim biriminin yolu kar ve tipiden kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te 51 köy yolu, Muş'ta ise 9 köy ve 22 mezranın yolu da kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Artvin'de 42 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Arhavi'de 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 18, Murgul'da 11 ve Yusufeli'nde 3 olmak üzere 42 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı sonrası 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'nde zincir kullanmayan bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Araç sürücüleri, karayolları ekiplerinin yardımı ve kendi imkanlarıyla zincir takarak yoluna devam edebildi.

Kar yağışı nedeniyle Artvin Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Muş, kar, Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis
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