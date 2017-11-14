448 bin liralık su faturasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta, İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Haşim Erburhan, evinde 54 günlük kullanım karşılığı 448 bin 561 lira gelen su faturasının yanlış yazıldığını iddia ederek düzeltilmesini istemişti. İddia üzerine sayaç sökülürek kontrole gönderildi ve sayaca yasa dışı müdahale edildiği ortaya çıktı.

Yasal işlem yapılacak ve suç duyurusunda bulunulacak

İZSU tarafından, İzmir'in Tire ilçesinde, 54 günlük su kullanım bedeli olarak 448 bin 591 liralık fatura gelen abonenin sayaca yasa dışı müdahale ettiği belirtilerek, yasal işlem yapılacağı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada, Hisarlık Mahallesi'ndeki Haşim Erburhan isimli abonenin 448 bin 561 liralık su faturasının yanlış yazıldığını iddia etmesi üzerine sayacın söküldüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne kontrole gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Müdürlüğün "Sayacın ölçümüne müdahalede bulunulduğu (endeksin geriye düşürüldüğü) görülmüştür, sayaç tahripli olarak dikkate alınmış ve muayenesi yapılamamıştır" raporu üzerine yapılan incelemede, abonenin gerçek tüketim değerinin 64 ve 85 metreküp olmak üzere 149 metreküp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu abonenin 22 Temmuz 2017 tarihinde 00064 olan sayaç endeks değeri, abonenin sayaca müdahale etmesi nedeniyle geri düşmeye başlamış, önce 00000'a sonra 99999 ve 14 Eylül 2017 tarihinde 99.915 değerine gerilemiştir. Bir önceki tüketimi 64 metreküp olduğu için 99.915 metreküpten çıkarılarak son endeksine göre 99.851 metreküp karşılığı olan 448 bin 591 liralık fatura oluşmuştur. Bu bedel yerine gerçek tüketim değeri 64 ve 85 metreküp karşılığını içerecek fatura tanzimi yapılmaktadır. Ayrıca, abonenin su sayacına zarar vermesi, yasa dışı müdahale etmesi nedeniyle yasal işlemler yapılacak ve Cumhuriyet Savcılığı makamına suç duyusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA