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448 bin liralık su faturasında son sözü mahkeme söyledi

İzmirli Haşim Erburhan, 54 günlük su kullanımı karşılığı gelen 448 bin 561 liralık faturayı yargıya taşıdı. Mahkeme, faturayı iptal etti.

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448 bin liralık su faturasında son sözü mahkeme söyledi

Haşim Erburhan, İzmir'in Tire ilçesindeki Hisarlık Mahalllesi'nde yaşıyor.

Esnaflık yapan Erburhan, geçen sene, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin evine gönderdiği 448 bin 561 liralık su faturasıyla büyük şok yaşadı.

Erburhan, bunun yanlış okumadan kaynaklandığını savunarak İZSU'ya başvurdu. 

Ancak başvurusundan sonuç alamadı. Bunun üzerine faturanın iptali için dava açtı.

Mahkeme, yaklaşık bir yıl sonra kararını verdi ve 448 bin 561 liralık su faturasının iptaline hükmetti. 

Fatura mağduru Erburhan da, sonunda rahat bir nefes aldı.

"Vallahi memnun olduk adalet yerini buldu diye. Sevincimiz sonsuz. İnşallah kimsenin başına böyle bir şeyler gelmez. Kimse de uğraşmasın, sıkıntıya düşmesin." 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: su faturası, haşim erburhan
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