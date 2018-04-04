  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 43 sanıklı FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası başladı

43 sanıklı FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası başladı

Tekirdağ'da, FETÖ üyesi oldukları ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

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43 sanıklı FETÖnün &quot;TSKdaki kripto yapılanması&quot; davası başladı

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bin 280 sayfalık iddianame okundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22'si tutuklu 43 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, FETÖ davası, fetö
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