43 sanıklı FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası başladı

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bin 280 sayfalık iddianame okundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22'si tutuklu 43 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA