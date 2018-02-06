43 ilde FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan FETÖ mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda yakalama kararı çıkarılan 120 "mahrem imam"ın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 120 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 53'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 67 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 43 ilde yürütülen soruşturma doğrultusunda 1 Şubat'ta, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, operasyonlarda zanlılardan 46'sı yakalanmıştı.

Kaynak: AA