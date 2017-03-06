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41 bin paket kaçak sigara bulundu

Adana'da polis ekipleri, otoyolda durdurduğu kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

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41 bin paket kaçak sigara bulundu

Adana'da polis ekipleri, otoyolda durdurduğu kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında şüpheli araçlarla ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Kömür yüklü bir kamyonu durduran ekipler, yaptıkları aramada kömürlerin altına gizlenmiş 41 bin paket kaçak sigara buldu.

Bunun üzerine ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaçak sigara, Adana
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