400 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 350-400 kilogram amonyum nitratla çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesinde bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-45 operasyonu kapsamında 350-400 kilogram amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği belirtildi.