40 yıldır kullanılan asbestli borulardan kurtuldular

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yıllardır belediye hizmetinden mahrum kalan halk, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanının yerine vekaleten görevlendirilen Kaymakam Zekeriya Göker'in talimatıyla hizmetle buluşuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin hak ettiği hizmete bir an önce kavuşabilmesi için Bozova Belediyesine altyapı ve üst yapı çalışmalarında destek oluyor ve halkın temiz, sağlıklı içme suyuna kavuşması için hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sayede 40 yıldır kullanılan asbestli ve paslı metal borulardan gelen içme suyunun kullanımına son veren belediye ekipleri, vatandaşları sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşturdu.

Bozovalı vatandaşlar da desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, ilçede bugüne kadar 22 bin 650 metre kanalizasyon, 3 bin 600 metre yağmur suyu, 16 bin 317 metre içme suyu hattı yaptı.

Kaynak: AA