  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.722
  • BIST 115400.24
    ALTIN 164.422
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 40 sanıklı Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin dava

40 sanıklı Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 40 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması başladı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
40 sanıklı Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 tutuklu sanık, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklara ait dijital materyallerden bir kısmının imaj inceleme raporunun tamamlandığını, bir kısmının ise halen beklenildiğini açıkladı.

Duruşma, avukatların talepleriyle devam ediyor.

Sanıkların 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığı'ndaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatlı bir şekilde sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri belirtilen iddianamede, bazı askeri personelin de görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları ve başka birliklerden bazı askeri personelin Piyade Okul Komutanlığı'na gelerek buradaki faaliyetlere iştirak ettiği anlatılıyor. 

İddianamede, sanıklar hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan on beşer yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tuzla, piyade okulu, mahkeme, FETÖ davası, fetö, dava, darbe davası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER