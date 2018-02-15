40 sanıklı Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 tutuklu sanık, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklara ait dijital materyallerden bir kısmının imaj inceleme raporunun tamamlandığını, bir kısmının ise halen beklenildiğini açıkladı.

Duruşma, avukatların talepleriyle devam ediyor.

Sanıkların 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığı'ndaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatlı bir şekilde sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri belirtilen iddianamede, bazı askeri personelin de görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları ve başka birliklerden bazı askeri personelin Piyade Okul Komutanlığı'na gelerek buradaki faaliyetlere iştirak ettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan on beşer yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA