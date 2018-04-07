40 Bitlisli öğrenci Artvin'i ziyaret etti

Kente gelen öğretmen ve öğrenciler, valilik önünde Vali Ömer Doğanay ve öğrenciler tarafından karşılandı. Artvin Halkoyunları Ekibi'nin gösterilerini izleyen grup, Vali Doğanay'ı ziyaret etti.

Doğanay, Artvin'in doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini belirterek, "İlimiz barındırdığı doğal güzellikleriyle adeta yeryüzü cennetidir. Burada güzel vakit geçireceğinizi umuyorum. Artvin ile Bitlis kültürünü kaynaştıracağız" diye konuştu.

Doğanay, iller arasında kültür paylaşımı olan projenin ortak değerlerin paylaşılması adına da önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Gezip, dolaşıp, eğleneceksiniz ama bir taraftan da hayatı ciddiye alarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirin. Devlet dediğimiz yapının, güvenliğin önemini çok iyi bilin. Güvenliğin ne olduğunu, devletin ne kadar kıymetli olduğunu bizler belki teorik olarak biliyoruz ama gidin, bunu Suriye’deki insanlara sorun. O zaman daha iyi anlarsınız. Bayrağımızın, devletimizin, dinimizin değerini bilin ve bu değerleri koruyun. Bu ülkede gelecekte sizler söz sahibi olacaksınız. Yaptığınız şey ne olursa olsun en iyisini yapmaya çalışın."

Doğanay, öğrencilere Artvin'i tanıtan yöreye özgü hediyeler verdi. Grup, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocatepe, "Bizim kardeşliğimiz, bütünleşmemiz başka şehirlere de örnek olsun. Bitlis-Artvin dostluğunu yaşatalım istiyorum" dedi.

Öğrenciler, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe Sosyal Tesisleri'ni gezdi. Halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından misafir öğrencilerle Artvinli öğrenciler, birlikte horon oynadı. Grup, Borçka Karagöl'ü gezmek için kent merkezinden ayrıldı.

Kaynak: AA