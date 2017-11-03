4 'ü gri listede 55 terörist etkisiz hale getirildi

Zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraları tek tek belirleyerek kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi yapmasını da engelliyor.

4 ilde 55 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik devam eden hava destekli operasyonlarda, güvenlik güçleri, Şırnak, Hakkari'nin Şemdinli ve Tunceli'nin Nazımiye ilçeleri kırsalı ile Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde teröristlerle sıcak temas sağladı.

Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 34, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde biri yaralı 9, Şırnak'ta 11, Diyarbakır'da bir olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde sabah erken saatlerde düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı adrese baskın yapıldı. Operasyonda, bir terörist ölü ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışıyorlardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ortaklar bölgesindeki çatışma sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları sırada hava ve keşif vasıtaları ile tespit edildiği, teröristlerin hava harekatı sonrasında etkisiz hale getirildikleri vurgulandı.

4'ü "gri" listede

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 3'ü kadın 8 terörist ölü, bir kadın terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin "gri" kategorisinde yer aldığı belirlendi.

Bu teröristlerden Güler'in örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

AA

