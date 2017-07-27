  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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4 muvazzaf asker FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 muvazzaf asker tutuklandı.

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4 muvazzaf asker FETÖden tutuklandı

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Görevi başındayken gözaltına alınan askerlerden olduğu belirtilen 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki hafta önce başlatılan soruşturmada, aralarında daha önce ihraç edilmiş 1 binbaşı ve 1 astsubay ile halen TSK'da aktif çalışan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. AA

Etiketler: Kocaeli, fetö, muvazzaf asker
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