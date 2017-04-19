4. Kolordu'daki eylemlere ilişkin iddianame hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 268 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski 14 albay, 8 yarbay, 14 binbaşı, 11 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 4 asteğmen, 16 astsubay, 36 uzman çavuş 108 er ve erbaş olmak üzere 216 şüphelinin tutuklu olduğu kaydedildi.

Darbe girişimi gecesinde tankları ve zırhlı araçları şehre gönderme emrini verdiği belirlenen eski tuğgeneral Kalyoncu, eski yarbay Ercan Türkben ile eski albay Yaşar Adıyaman'ın firari olduğu belirtilen iddianamede, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir asteğmen, 13 uzman çavuş ve 33 er olmak üzere 49 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında kullanılan Whatsapp yazışmaları, telsiz kodları ve krokilere yer verildi.

Mahkemeye gönderilen iddianamede şüphelilerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", Askeri komutanlıkların gaspı", "silahlı terör örgütüne üye olmak," "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak," "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek," "Kasten öldürmeye teşebbüs" "Kasten öldürme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "Yangın", "Su baskını", "Tahrip", "Batırma veya bombalama yada nükleer, biyolojik veya kimyasal silah silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "Kamu mallarına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. AA