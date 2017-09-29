4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen ara karar duruşmasında, Mahkeme Başkanı Melih Uçar, tutuklu sanıkların savunmalarını tamamladığını belirterek duruşma savcısından mütalaasını istedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, "mevcut delil durumu", "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı kullandığı tespit edilen sanık Deniz Ay'ın internet trafiği ile HTS kayıtlarının dava dosyasına kazandırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerini de reddetti.

Firari sanıklar sözde Yurtta Sulh üyesi Ali Kalyoncu ile Ercan Türkben ve Yaşar Adıyaman hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesini isteyen heyet, duruşmayı 13-29 Aralık tarihlerine erteledi.

İddianame

İddianamede, sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından ise 15 yıla kadar cezalandırılmaları isteniyor.

Ayrıca bazı sanıkların "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor.