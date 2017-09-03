'4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı' davası başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılanmasına 5 Eylül Salı günü başlanacak.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'daki duruşma salonunda yapılacak duruşmalar, 29 Eylül'e kadar sürecek.

İddianamede sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gaspı", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Ankara sokaklarına 16 tank çıkarıldı

İddianamede, Ankara Mamak'ta bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayına ve 4. Kolordu Komutanlığına 15 Temmuz 2016 öncesi yapılan darbe planlamasına uygun olarak, 28. Mekanize Tugay Komutanlığına sözde atanan firari general Ali Kalyoncu ve 4. Kolordu Komutanlığına sözde atanan Osman Ünlü'nün gelerek darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldıkları belirtildi.

Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı tank taburunun eski komutanı Yarbay Nuri Büyükyazıcı tarafından olay günü toplam 16 tankın kışladan darbe için çıkarıldığı belirtilen iddianamede, "Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı" söylenerek çıkarılan bu tank ve zırhlı araçların eskort almadan ilerledikleri, şehir içi trafikte birbirleriyle irtibatı kaybettikleri, tank ve zırhlı araçları sivil halkın üzerine sürüp hemen kışla dışında kişilerin mallarına zarar vererek ilerledikleri ifade edildi.