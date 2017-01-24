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4 kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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4 kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı kesimlerde devam eden yağışların, geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor. 

Etiketler: çanakkale, balıkesir, izmir, Manisa, kuvvetli yağış
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