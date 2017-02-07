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4 kent için fırtına uyarısı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarın gün boyu fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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4 kent için fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarın gün boyu fırtına beklendiği bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve çevrelerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ile direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Etiketler: fırtına uyarısı, Adana, Mersin, hatay, Osmaniye
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