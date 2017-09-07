  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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4 ile sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 şehirde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

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4 ile sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 şehirde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Iğdır, Tunceli ve Ağrı çevreleri ise az bulutlu ve açık olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 10, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum ve Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 24 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 32, Tunceli, Ağrı ve Erzincan'da 29, Kars'ta 24, Ardahan'da 23 ve Erzurum'da 21 derece olması öngörülüyor.

Bölgede yağış beklenen illerde sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak.

Etiketler: doğu anadolu, sağanak yağış
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