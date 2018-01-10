4 ilde uyuşturucu operasyonu

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ''torbacı'' olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 6 aydır sürdürdüğü takibin ardından 15 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, 200 polisin yanı sıra "Cahco" ile "Şat" isimli dedektör köpekler katıldı. Operasyonu Drone ile de kontrol eden ekipler, açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi ve arama yaptı.

Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 1 kilo 268 gram esrar, 676 uyuşturucu hap, 0,9 gram metamfetamin, 2 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği ileri sürülen 20 bilezik, 10 cumhuriyet altını, çok sayıda altın yüzük ve takı eşyası ile 20 bin 970 lira ele geçirdi.



Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Niğde'de 71 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmanın ardından ekipler, 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli ile uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin Avcılar'daki adresinde yapılan aramada 30 kilogram bonzai, 5 kilogram bonzai ham maddesi, 30 litre metil alkol ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana’da yapılan operasyonlarda da bir kamyonette, 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA