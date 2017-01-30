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4 ilde uyuşturucu operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

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4 ilde uyuşturucu operasyonu

Balıkesir  Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Balıkesir merkez, Edremit ve Susurluk ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda F.T, A.Ö, M.Ş, K.İ, B.K, Ö.Ş, G.İ, M.A, M.K. ve B.P. gözaltına alındı, 859 gram esrar, 296 uyuşturucu hap, 73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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