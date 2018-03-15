4 ilde Sinop merkezli FETÖ operasyonu

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sinop, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 9 kişiden H.B. çıkarıldığı mahkemede tutukladı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.
Kaynak: AA