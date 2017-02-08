  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 3.993
  • BIST 87424.56
    ALTIN 148.229
Buradasınız : » » 4 ilde PKK operasyonu: 5 gözaltı

4 ilde PKK operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerinin koordinesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
4 ilde PKK operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerinin koordinesinde 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik Ankara başta olmak üzere Van, Diyarbakır ve Mardin'deki 11 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Van'da 1, Diyarbakır'da 1, Mardin'de 1, Ankara'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin de Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Etiketler: PKK, terör örgütü, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER