4 ilde Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ODTÜ'de görevli profesörün de aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.

Kaynak: AA