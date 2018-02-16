4 ilde kaçak silah operasyonu: 61 gözaltı, 5 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine İnegöl KOM Amirliği ile operasyon başlattı.

Sakarya, Ankara ve Bilecik'te 350 polisle başlatılan geniş çaplı operasyonda 74 adrese yapılan baskında 61 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 ruhsatsız tabanca, 28 tezkeresiz av tüfeği, 48 belgesiz kurusıkı tabanca, 7 bin farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 operasyonel çelik yelek, kurusıkıların namlusunu açmak için torna makinesi ve silah ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira ele geçirildi. Silahların Güneydoğu illerinden getirildiği tespit edildi.

Öte yandan, KOM ekiplerinin Özel Harekat polisleriyle birlikte yaptığı operasyon kameraya yansıdı.

Kapının açılmaması üzerine Özel Harekat polisleri, koçbaşıyla evlerin içine girdi. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, evleri didik didik aradı.

Operasyon kapsamında Bursa'da gözaltına alınıp adliyeye sevk olan 10 zanlıdan 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA