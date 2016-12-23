Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.51
    Euro: 3.669
  • BIST: 77187.5
    Altın: 127.594

Kapat
Buradasınız : » » 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 8 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Of ilçe yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyonunda Trabzon, Malatya, Manisa ve Ankara'da belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Örgütün Of ilçe yapılanmasına yönelik ilk operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA

Etiketler: Trabzon, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER