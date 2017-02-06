4 ilde FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Hatay merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişiden 7'si tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Şubat'ta Hatay, Adana, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.