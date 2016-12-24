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4 ilde FETÖ operasyonu

Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

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4 ilde FETÖ operasyonu
Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Akçaabat ilçe yapılanmasına yönelik operasyonunda Trabzon, Ordu, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslerde arama yapıldı.
 
Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.
 
Bu arada, gözaltına alınanlar arasında bazı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlilerinin yanı sıra memur, öğretmen, zabıta, esnaf ve iş adamlarının bulunduğu öğrenildi. AA
Etiketler: fetö, Trabzon
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