5 ilde FETÖ operasyonu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK yapılanması içinde yer aldıkları ve örgüte eleman temin ettikleri iddia edilen şüphelilere ait bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Uşak

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Trabzon

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik 13 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Karadeniz İşadamları Derneği (KARGİD) üyesi esnaf K.Y, ilçe ablası öğretmen F.Ö, esnaf ve gönüllü korucu İ.D. ile görevinden istifa eden polis memuru L.Ö. tutuklandı.

Kayseri

Kayseri'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, "örgüt üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 11 polis memuru gözaltına alındı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla kentte görev yapan bazı emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, 11 polis gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.