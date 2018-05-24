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4 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

4 ilde İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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4 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli Van, Ankara ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 3'ünün örgüt mensubu askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu öğrenilirken, şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Kaynak: AA

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