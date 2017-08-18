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4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa merkezli operasyonda, "ByLock" kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.

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4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla özel sektörde çalışan 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Antalya, Muğla ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. AA

Etiketler: bursa, fetö
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