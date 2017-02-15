4 ilde "ByLock" operasyonu

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile ilişiği bulunan özel okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış 3 kişinin örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı çıkarılan 3 kişinin kentteki ikametlerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kilis

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle kamu kurumu ve kuruluşlarda görevli 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla kent genelindeki çeşitli kamu kurumu ve kuruluşlarda görevli 10 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bazı belgelerle bilgisayarlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Rize

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından E.A'nın da aralarında bulunduğu 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Yozgat

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 eski polisten 7'si tutuklandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen üç 4. sınıf emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı ve 5 polis memurunu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 4. sınıf emniyet müdürleri F.Ç. ve A.D, komiser yardımcıları M.G. ve A.Ö. ile polis memurları Ö.Ş, S.G. ve F.K. tutuklandı.

Zanlılardan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ö.K, polis memuru M.A ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.