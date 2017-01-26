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Buradasınız : » » 4 ilde buzlanma ve don uyarısı

4 ilde buzlanma ve don uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da kuvvetli buzlanma ile zirai don bekleniyor.

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4 ilde buzlanma ve don uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli buzlanma ile zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, geceden itibaren Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 4 gün boyunca kuvvetli buzlanma ile yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.

Buzlanma ile zirai donun sabah ve gece saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetler ve seracılıkla uğraşan vatandaşlar ile ilgililerin de dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Etiketler: bursa, eskişehir, bilecik, Kütahya, buzlanma, zirai don
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